Piloti pirms pāriešanas uz "Boeing 737 MAX 8" izgāja vien virtuālo instruktāžu

Kursa izpildīšana prasīja no 56 minūtēm līdz trīs stundām.

MCAS sistēma automātiski nospiež lidmašīnas priekšgalu uz leju, kad no sensoriem tiek saņemta informācija, ka lidmašīna lido pārāk lēni vai tās priekšgals ir pārāk augstu, vai arī pastāv risks lidmašīnai zaudēt ātrumu.

Tomēr šī sistēma neierastos apstākļos var negaidīti nospiest priekšgalu uz leju un tik spēcīgi, ka piloti to vairs nespēj pacelt atpakaļ. Eksperti uzskata, ka tas varētu būt spēlējis lomu nesenajās aviokatastrofās Etiopijā un Indonēzijā .

"Kursu nevadīja instruktors. Piloti to izpildīja paši," sacīja "Southwest Airlines" pilotu arodbiedrības pārstāvis Maiks Trevino.

"Lidmašīnā tika instalēta MCAS, bet "Boeing" to neatklāja pilotiem," sacīja Trevino. Viņš gan piebilda, ka aviokompānijas pilotiem ir liela pieredze ar "Boeing 737" lidmašīnām un "MAX 8" ir viens no modeļa paveidiem, nevis pavisam jauna tipa lidmašīna.

Virtuālais kurss esot sastāvējis no četrām sadaļām, tai skaitā vispārīgu aprakstu par to, kā "MAX 8" atšķiras no iepriekšējiem "Boeing 737" variantiem. Taču MCAS vispār neesot bijusi pieminēta, norāda Teidžers. Kursa izpildīšana prasīja 56 minūtes.