Igaunijas ministrs: PSRS okupācijas radīto zaudējumu noliegšana ir tas pats, kas okupācijas fakta noliegšana

Skaidrojot darba nepieciešamību, ministrs izcēla, ka tas ir nepieciešams, jo 20.gadsimta vēsturiskie notikumi ietekmē dzīvi arī mūsdienās. Kā piemēru Bordāns minēja to, ka "Krievija joprojām turpina izplatīt melus un dezinformāciju par to, ka Baltijas valsts padomju laikos no PSRS saņēmušas vairāk nekā devušas, kā arī Krievija turpina noliegt okupācijas faktu un tās nodarīto".