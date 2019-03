TOP 3 kļūdas, rūpējoties par mutes un zobu veselību

Teorētiski galvenos noteikumus pareizai mutes un zobu veselības kopšanai zina vairums, bet bieži vien teorija paliek tikai teorija. Viena no svarīgākajām lietām ir pareiza zobu tīrīšana, tomēr zobārstu pieredze liecina, ka cilvēki tikai domā, ka māk to darīt pareizi. Vairākums pieļauj kļūdas ikdienas zobu tīrīšanas rituālos, kas var ne vien ietekmēt zobu un mutes veselību, bet arī likt nokļūt neveiklās situācijās.

Šādus norādījumus šķietami izmanto tikai daļa sabiedrības, tomēr svarīgi aizdomāties par to, lai, tīrot zobus, zobu birstes sariņi iekļūst visur, kur nepieciešams, tajā skaitā arī nedaudz zem smaganas. Sonicare Diamond Clean Smart zobu birstes aplikācija, sekojot līdzi lietotāja zobu tīrīšanas paradumiem, pamanīs, ja kāda vieta nebūs pietiekami iztīrīta, un ziņos par to.

Mutes dobuma kopšanas rituāla neatņemamai sastāvdaļai būtu jābūt arī zobu diegošanai vai starpzobu spraugu tīrīšanai. Iemesls pavisam vienkāršs – katram zobam ir 5 virsmas un zobu birste netiek zobu starpās. Līdz ar to, neiztīrot zobu starpas, tajās saglabājas baktērijas un rodas aplikums, kas vēlāk var veicināt kariesa rašanos. Vieni no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki aprobežojas tikai ar klasisku zobu tīrīšanu, ir tas, ka zobu diegošanas process var šķist neērts, aizņem papildu laiku. Tāpēc Philips ir radījis elektronisko zobu diegotāju Philips Sonicare AirFloss, kas ļauj iztīrīt zobstarpas daudz vienkāršāk ar ūdens strūklas palīdzību. Atšķirībā no parastā zobu diega, AirFloss lietošana neliek piepūlēt roku. Veicot pētījumu neregulāru zobu diegotāju starpā, vairums no viņiem atzina, ka izmantot AirFloss ir daudz ērtāk par klasisku zobu diegu un, galvenais, viņi arī turpināja lietot ikdienā Airfloss pat pēc izmēģinājuma.