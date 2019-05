Raidījums: iepakojuma depozīta sistēmai grib piedāvāt vēl jaunus variantus

Jau pēc sešiem gadiem dzērienu ražotājiem būs jāpanāk, ka tiek savākti 77 procenti no dzērienu plastmasas iepakojuma. Pēc desmit gadiem – 90 procenti. To marta beigās nolēma Eiropas Savienība. Atbildība par plastmasas dzērienu iepakojuma atpakaļceļu gulsies uz ražotāju pleciem. Tāpat kā potenciālās soda naudas par normu neizpildīšanu. “Un par to būs atbildīgi ražotāji. Ja pašlaik mēs jau maksājam naudu - ražotāji ir noslēguši līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem un maksā par atkritumu savākšanas un šķirošanu, un kopumā maksā par to ne mazas summas, un arī atbildība ir uz atkritumu apsaimniekotājiem, tad tagad tas viss ir pavērsies viennozīmīgi tikai uz ražotājiem, jo ražotāji gan atbildēs par to, ko viņi pārdod, gan arī par to, ko viņi savāc, un arī šīs soda naudas faktiski ir ļoti iespaidīgas - mūsu juristi skatījās, ka tie varētu būt no 80 līdz simt miljoniem eiro - gan Latvijas valstij, gan arī ražotājiem,” raidījumam saka Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure.