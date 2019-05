Traģiskais gadījums Vācijas viesnīcā: simtiem kilometru attālumā atrasti vēl divu sieviešu līķi

Pārmeklējot dzīvokli, kurā mitinājās 30 gadus vecā sieviete, tika atrasti vēl divu cilvēku līķi. Dzīvoklis atrodas Vitingenā apmēram 650 kilometru attālumā no Pasavas.

"Līķi tika atrasti, jo viens no kaimiņiem bija dzirdējis par notikušo Pasavā un paziņoja policijai, ka vairāku simtu kilometru attālumā esošajā dzīvoklī ilgstoši no pastkastītes neesot izņemti sūtījumi un no dzīvokļa nākot dīvaina smaka," sacīja Feilers.