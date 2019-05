Šveices šaujamieroču referendums, kas varētu apdraudēt attiecības ar ES

Lai gan valdība brīdinājusi, ka līdzšinējo likumu grozīšana ir svarīga, lai turpmāk uzturētu arī visus pārējos līgumus, kas regulē Šveices attiecības ar ES, ierosinājums izsaucis asu pretestību no šaujamieroču entuziastu puses, un viņiem izdevies savākt pietiekami daudz parakstu, lai šajā jautājumā izsludinātu referendumu.

Lai gan Šveice nav ES dalībvalsts, to ar bloku cieši saista liels skaits divpusēju līgumu.

Berne brīdinājusi, ka negatīvs balsojums svētdienas referendumā var novest pie Šveices izslēgšanas no Šengenas zonas un tā dēvētā Dublinas līguma, kas regulē patvēruma meklētāju uzņemšanas kārtību.

Brisele nav ieinteresēta Šveices izslēgšanā no Šengenas zonas kopīgās informācijas sistēmas, kas nodrošina datu apmaiņu par noziedzību un terorismu, norāda ieroču lobēšanas organizācijas "ProTell" viceprezidente un armijas kapteine Olīvija de Veka.

Kolekcionāriem un muzejiem būs arī jāiesniedz pilnīgs to "aizliegto" ieroču saraksts, kas jau atrodas to īpašumā, kā arī jāizklāsta plāns to turpmākai drošai uzglabāšanai.