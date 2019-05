Globālā klimata krīze: zaļā gaisma zaļākam dizainam

Arī individuālā līmenī vairums mājsaimniecības cenšas rūpēties par ekoloģiskāku dzīvesveidu - sākot no atkritumu šķirošanas, energoefektīvākas elektrotehnikas un LED spuldzīšu izmantošanas, beidzot ar pavisam dārgām metodēm - saules paneļu uzstādīšanu privātmājām un parastās automašīnas nomaiņu pret elektromobili. Pieaugot ekoloģiska dzīvesveida aktualitātei, vienlaikus pieaug pieprasījumus arī pēc ilgtspējīgiem un "zaļiem" materiāliem.

Ilgtspējība jeb pēc iespējas mazāka kaitējuma nodarīšana dabai šobrīd ir viena no aktuālākajām tēmām, kas nogurdina gan zinātnieku, gan inženieru, gan dizaineru un arhitektu prātus.

Šādas mēbeles pārsvarā ir ražotas no koka, bambusa, tīka, ratanpalmas, eikalipta, bet no metāliem vieglāk pārstrādājamie materiāli ir alumīnijs un tērauds. Tāpat arvien vairāk ražotāji, tostarp tādi giganti kā IKEA, West Elm, Jysk un citi piedāvā mēbeles no otrreiz pārstrādātas plastmasas.