Latvijas Nacionālais vēstures muzejs saņem vērtīgu dāvinājumu no Valdemāra Ģintera pēctečiem

Dāvinājumā ir izcilā arheologa zinātniskais arhīvs, fotogrāfijas, fotonegatīvi, diapozitīvi, arī dokumenti, tostarp sarakste, atsevišķi apbalvojumi un viņa personiskās mantas. Unikālo priekšmetu vidū ir Latvijas Pagaidu valdības 1919. gada 11. janvārī Liepājā Valdemāram Ģinteram izdotā ārzemju pase, Igaunijas Republikas Melnā ērgļa ordenis (V šķira), Polijas Zelta Nopelnu krusta I šķiras miniatūra, Kalpaka bataljona Atsevišķās Studentu rotas krūšu nozīme, pulksteņa ķēde ar studentu korporācijas “Philyronia” simboliku, sarakste ar bēgļiem, kuriem Ģinters Otrā pasaules kara izskaņā palīdzējis bēgt no kara plosītās Latvijas un pārcelties pāri Baltijas jūrai no Kurzemes krasta uz Gotlandi, arheoloģiskajos izrakumos nekad neiztrūkstošā Ģintera galvassega – berete, fotogrāfijas un fotonegatīvi no viņa sabiedriskās un zinātniskās darbības Latvijā un Zviedrijā. Attēlu vidū ir gan liecības no latviešu bēgļu pirmās apmešanās vietas Gotlandē 1945. gada pavasarī, gan arī fotogrāfijas, kas atspoguļo dažādus trimdas latviešu organizētos pasākumus Zviedrijā. Zinātniskajā arhīvā pārsvarā atrodami konspekti un izraksti no avotiem un vēstures literatūras, tematiska bibliogrāfija par Latvijas un Skandināvijas senvēsturi.