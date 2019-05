Nevar teikt, ka ilgstošais stress un grūtības būtu Juri salauzušas. Kad Juris saka, ka viņam ir lieliska profesija, balss intonācija atgūst dzīvīgumu. Jau 32 gadus viņš ir vilciena mašīnists – brauc maršrutā Rīga – Aizkraukle un Rīga - Jelgava. Vēl vairāk – pārstāv Latvijas dzelzceļnieku dinastiju. Jura vectēvs bija ceļu meistars, ko Staļina laikos izsūtīja uz Sibīriju, kur dzelzceļnieka gaitas arī aprāvās. “Man kaut kā ir viņa svētība. Citreiz domāju – viņš noskatās uz mani no debesīm, un man darbs iet no rokas,” domīgi saka Juris. Viņa Facebook kontā cita starpā ir bildes ar apbalvojumiem par labu darbu.

Šajā reizē sieviete kredītu noformēja Latvijas Krājbankā. Tiesa, par dzīvokli tika prasīti 45 000 lati, savukārt Krājbanka pret dzīvokļa ķīlu bija gatava aizdot vien 30 000 latu. Lai rastu iztrūkstošos 15 000 latu, sievietei izdevās pārliecināt vīru, pārkreditēt abu kopīgo dzīvokli Bankā, ar kuru viņi jau sadarbojās. Banka piekrita un pret dzīvokļa ķīlu aizdevuma summa no sākotnējiem 5000 latu tika palielināta līdz 34 000 eiro. Arī jaunajā kredīta līgumā Anda bija galvenais kredīta ņēmējs, Juris – galvotājs. Abi vienojās, ka Juris paliks dzīvot Lielā ielā un ik mēnesi pārskaitīs Andai pusi no ikmēneša kredīta maksājuma par dzīvokļa kredītu, vienlaikus atsakoties no jebkādām pretenzijām uz Andas jauno dzīvokli. Savukārt Anda maksās otru pusi no kredīta par dzīvokli Lielā ielā un pilnā mērā maksās kredītu Krājbankā.