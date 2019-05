Everestā alpīnistu "sastrēguma" dēļ miruši divi kalnos kāpēji

55 gadus vecā indiešu kalnos kāpēja Andžali Kulkarni mira trešdien atceļā no virsotnes, telekanālam CNN pavēstīja viņas dēls. Viņa bija iesprūdusi kalnos kāpēju "sastrēgumā" virs ceturtās nometnes, kas 8000 metru augstumā ir pēdējā nometne ceļā uz virsotni.

Trešdien nomira arī 55 gadus vecais amerikāņu kalnos kāpējs Donalds Linns Kešs, kurš noģība no augstuma slimības, kāpjot lejā no virsotnes, paziņoja Nepālas ekspedīciju kompānija "Pioneer Adventure Pvt. Ltd."