Pretēji IUB iebildēm Rīgas centrāltirgus slēdz 222 000 eiro vērtus mediju līgumus

IUB vadītāja Dace Gaile raidījumā atzina, ka viss, ko IUB var darīt, ir vēlreiz vērst centrāltirgus uzmanību uz to, ka iepirkums nav noticis tā, kā tam būtu jānotiek. Viņas ieskatā, ir jāatrod cits, kā veikt iepirkumu, lai tajā varētu piedalīties visas radiostacijas.

Kopumā "Rīgas centrāltirgus" noslēdzis divus iepirkumus. Pirmajā par uzvarētājiem atzīti SIA "Komunikatīvo risinājumu projekti" ar 15 000 eiro vērtu līgumu, AS "Radio SWH" - 15 000 eiro, SIA "XO.fm Production" - 5000 eiro, SIA "Sales House" - 4960 eiro, AS "Mediju nams" - 14 000 eiro, AS "TV Latvija" - 20 000 eiro, SIA "Media profile" - 5000 eiro, SIA "Media Service" - 25 000 eiro, SIA "Media reklama" - 30 000 eiro, SIA "Izdevniecība Dienas mediji" - 15 000 eiro.