EP vēlēšanas ir pagājušas: ko tās nozīmē Eiropas vienotībai?

Svētdien, 26. maijā Eiropas Savienības dalībvalstīs noslēdzās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas. Aplūkojot provizorisko Eiropas Parlamenta vietu sadalījumu, paveras kāda būtiska aina – līdzšinējie EP politiskie flagmaņi – Eiropas Tautas partijas frakcija (ETP) un Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D) ir zaudējušas savu vairākumu. Tā vietā, vairāk vietu ir ieguvusi gan Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa (Zaļie/EBA), kura varētu palielināt savu pārstāvju skaitu līdz pat 70 (pašreizējo 52 vietā) un arī Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa (ALDE), kuras pārstāvniecība attiecīgi pieaugtu no 69 - 101 vietai. Vienlaikus, Eiropas Parlamentā esošās eiroskeptiskās politiskās grupas ir palielinājušas savu kopīgo pārstāvniecību no 21% uz 23% no visām EP pieejamajām deputātu vietām, vēsta The Economist.