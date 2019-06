Amatas novadā, iespējams, ļaunprātīgi nodedzināta automašīna

31.maijā Valmieras iecirknī reģistrēti divi gadījumi, kad no traktortehnikas nozagta degviela. Laika posmā no 30.maija līdz 31.maijam Burtnieku novadā, Burtnieku pagastā, brīvi piekļūstot, no traktortehnikas bākas nozagti 20 litri dīzeļdegvielas, savukārt Valmierā, Kauguru ielā no traktora nozagti 80 litri dīzeļdegvielas.