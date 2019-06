Levits: jāuzlabo partiju finansējuma regulējums un jāstiprina informatīvā telpa

"Piemēram, partiju finansējuma jautājums. Patlaban sistēma ir tāda, kas nepietiekama valsts finansējuma dēļ padara partijas lielā mērā atkarīgas no privātiem sponsoriem. Un mēs visi zinām, ka privātie sponsori nav nesavtīgi. Es saprotu, ka kādai partijai varētu būtu neērti nākt ar priekšlikumu palielināt finansējumu no valsts budžeta. Tieši Valsts prezidentam arī ir uzdevums risināt jautājumus, kas kādām partijām varētu nešķist ērti vai patīkami, bet ir objektīvi vajadzīgi," sacīja politiķis.

Levits uzskata, ka Latvijā ir arī "noteiktu politikas jomu deficīts". "Tas nozīmē, ka ir tādas jomas, kurās nepieciešami politiski risinājumi, bet par to īsti neviens nav atbildīgs un neviens nedomā. Viens tāds jautājums, piemēram, ir diasporas politika. To vajadzēja jau sen, bet neviens nebija iedomājies, ka arī diasporas politika jāformulē. Tagad tā ir formulēta, bet vēl ir potenciāls to uzlabot. Šo jautājumu paturēšu savā redzeslokā," skaidroja Levits.