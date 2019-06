Zviedru mēbeļu gigants Lietuvā atver unikālu glempinga vietu

Termins glempings ir veidots no diviem angļu valodas vārdiem: glamurous jeb burvīgs un camping jeb kempings. Tas ir tāds kempinga veids, kurā apvienotas viesnīcas ērtības un būšana dabā; pēdējos gados šādas atpūtas vietas ir guvušas popularitāti visā pasaulē – no Āfrikas tuksnešiem līdz Andu kalniem. Tagad šāda vieta ir atvērta arī Lietuvā, netālu no galvaspilsētas Viļņas.