Apņēmīgie Ainažu kaimiņi

Liene skaidro: “Apkaimi cītīgāk esam sākuši kopt no brīža, kad veicām mājas renovāciju. Mums ir tāds spīts iekšā - vēl vairāk, vēl labāk, vēl skaistāk. Tad attiecīgi sākas dažādi projekti, gribas, lai ir vēl smukāk. Tas mūs saliedē vēl vairāk.”

Par kaimiņu būšanu stāsta Liene: “Visas mājas mūs “apbrīno”. Draudzenes brauc no citām vietām un saka, ka pie mums ir tik patiesi! To grūti izstāstīt vārdos. Mums tiešām ir patiesa šī kaimiņu darīšana. Mums agrāk kaimiņos dzīvoja tāds onkulis un, kad es nācu no darba mājās, viņš bija izcepis ķirbju pankūkas un jau kāpņu telpā mani cienāja.”