Lietuvā aizliedz ražot un tirgot bērnu šampanieti

Šādus grozījumus Lietuvas alkohola kontroles likumā pieņēmis Seims. Tos atbalstījuši 53 deputāti, pret balsojuši septiņi, bet 13 parlamenta locekļi no balsošanas atturējušies.

Savukārt citi uzsvēruši, ka ka no sabiedrības veselības viedokļa šādu preču aizliegšana attaisnosies.

Kā uzsvēris veselības ministrs Aurēlijs Verīga, nevajag bērnus jau no pirmajiem dzīves gadiem ieradināt, ka svētkos uz galda noteikti jābūt alkoholam un glāzēm.

"Ja gribam, lai mūsu bērniem (..) konkrēta uzvedība netiktu ieprogrammēta jau tik agrā vecumā, ko viņi vēlāk apzināti pat neatcerēsies, manuprāt, ir loģiski atteikties no šādām precēm," viņš norādījis. "Jo vairāk tāpēc, ka tabakas kontroles jomā tādi lēmumi ir spēkā jau daudzus gadus. Kāds varbūt vēl atceras šokolādes cigaretes vai košļājamo gumiju, kas atgādina cigaretes. Daudzas preces no veikaliem ir pazudušas, un jāšaubās, vai kādam to īpaši pietrūkst."