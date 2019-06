Turlais: Normāls darbs Rīgas domē iespējams arī mazākuma apstākļos

Saviem priekšlikumiem par izmaiņām Rīgas domes darba organizācijā piekrišanu no opozīcijas Turlais nav saņēmis, bet neesot saņemts arī noraidījums. Viņš esot piedāvājis opozīcijai nomainīt Rīgas vicemēru, no "Saskaņas" izslēgto Vadimu Baraņņiku, taču arī tam neesot saņemts atbalsts, jo, acīmredzot, viņš tiekot saskatīts kā iespējams opozīcijas sabiedrotais.

Turlais īsti nekomentēja no "Saskaņas" izslēgtā "četrinieka" piedāvājumu visiem Rīgas domē pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem atteikties no pašvaldībā ieņemamajiem amatiem, tai skaitā arī no mēra, viņa vietnieka un komiteju vadītāju amatiem, un domes darbu sākt "no nulles punkta", vedot jaunas sarunas par koalīcijas veidošanu.