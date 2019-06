Smiltēns: EP vēlēšanu rezultātus partija tomēr neapstrīdēs

"Mums ir daudz vēstuļu un liecību no cilvēkiem, kas nepaspēja nobalsot, jo dzīvesvieta ir tālu. Cilvēki, paļaujoties uz valsti, aizbrauca no Rīgas uz laukiem, bet nobruka sistēma un nevarēja nobalsot. Visa Latvija to zina, Saeima to zina un histēriski groza likumu. Mēs nespējam tiesā pierādīt, cik cilvēkiem skaitliski nebija iespēju nobalsot, jo šāda uzskaite vienkārši netika veikta. Dati, kas mums ir, ir aptuvenās aplēses. Vēlēšanas arī ir aizklātas, un cilvēkus īsti nevar saukt uz tiesu, prasot stāstīt, par ko būtu balsots," norādīja politiķis.