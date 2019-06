"Saskaņai" pietuvinātas personas portālā riga.lv nopelnījušas gandrīz pusmiljonu eiro

Oškājas māsa, agrākā avīzes Čas redaktore. Riga.lv sākusi strādāt vēl pirms māsas, bet arī raujas divos ar domi saistītos darbos – riga.lv štatā kopš 2016.gada un arī citā Rīgas nodibinājumā, Rīgas tūrisma attīstības birojā (RTAB), pār kuru sagūlusi aizdomu ēna par fiktīvu nodarbinātību un citiem koruptīviem darījumiem. Tur aptuveni puse darbinieku bija politiski pietuvinātie – Zagorovska viena no tiem. Toreiz sazvanīta viņa teica, ka ir atvaļinājumā un visu varēšot izstāstīt vēlāk, bet kopš tā laika uz tālruņa zvaniem vairs neatbild. Agrākā laikraksta Čas redaktore vēlēšanās kandidējusi no Saskaņai kādreiz radniecīgās PCTVL un vēlāk no "Par labu Latviju.”

No riga.lv valdes sēžu protokola izriet, ka 2015. gada nogalē Kiseļova esot iesūtījusi CV riga.lv un no 2016. gada pieņemta darbā kā redaktore. Viņas aiziešana no riga.lv sakrīt ar Valsts kontroles revīzijas noslēgšanos nodibinājumā. Taču, vai tas ir aiziešanas iemesls – nav zināms, jo Re:Baltica uzaicinājumam uz interviju neatsaucas. Riga.lv valdes priekšsēdētājs Konošonoks, kurš piedāvājās būt par starpnieku intervijas sarunāšanā, atzina, ka piespiest nevar, jo Kiseļova vairs nav riga.lv darbiniece. Vēlāk viņa gan īsi atbild uz e-pasta vēstuli, norādot, ka redakcijas politika vienmēr ir bijusi pieņemt darbā cilvēkus, neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, seksuālās orientācijas, reliģiskās piederības vai politiskajiem uzskatiem.