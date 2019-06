Vācijā nesen restaurēta burukuģa avārijā cietuši pieci cilvēki

1883.gadā būvētais šoneris "No.5 Elbe" netālu no Hamburgas sadūries ar konteinerkuģi "Astrosprinter", kam ir Kipras karogs, un nogrimis. No burukuģa tika evakuēti 43 pasažieri un apkalpes locekļi, no kuriem pieci ir cietuši un nogādāti slimnīcā.