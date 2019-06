Par Lielbritānijas premjera amatu cīnīsies desmit politiķi

Lai piedalītos sacensībā, katram no kandidātiem bija nepieciešams vismaz astoņu parlamentā esošo konservatīvo atbalsts. Šis ir jauns noteikums, kura dēļ no sacensības nācās izstāties Semam Džimā, kas bija vienīgais no pretendentiem, kurš atbalsta atkārtota "Brexit" referenduma rīkošanu. Politiķis paziņoja, ka viņš acīmredzot iesaistījies cīņā pārāk vēlu, tādēļ viņam nav izdevies iegūt nepieciešamo atbalstu.