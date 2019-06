Turlais: Baraņņiks izvairās no tikšanās ar mani

No "Saskaņas" izslēgtais un tagad Rīgas domes "Neatkarīgo deputātu frakcijas" vicemērs Vadims Baraņņiks izvairās no tikšanās ar Rīgas domes priekšsēdētāju Daini Turlo (GKR), lai pārrunātu jautājumu par Rīgas domes kapitālsabiedrību pārvaldīšanu un īpaši par bijušā Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāja Emīlu Jakrina atsaukšanu no SIA "Rīgas satiksme" pagaidu valdes.