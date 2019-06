RTU zinātnieki izstrādā tehnoloģiju zivju eļļas ieguvei no ražošanas atkritumiem

Pieaugot cilvēku skaitam pasaulē, palielinās pieprasījums pēc pārtikas produktiem. Zivju resursi savvaļā ir ierobežoti, tāpēc attīstās akvakultūra - zivju, čaulgliemju un ūdensaugu audzēšana ir viens no visstraujāk augošajiem pārtikas ieguves veidiem. Akvakultūra gan arī ietekmē savvaļas zivju resursus, proti, nebrīvē augošu zivju barībai nepieciešamo zivju eļļu un miltus izgatavo no savvaļā nozvejotām mazvērtīgām zivīm, norāda Krišs Spalviņš, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) pētnieks, doktorantūras students.

Meklējot alternatīvas, zivju barības ražotāji plaši izmanto proteīnus un eļļas, kas iegūti no lauksaimniecības augiem, piemēram, sojas, rapša, bet tas neļauj nebrīvē augošām zivīm uzņemt piesātinātās taukskābes vajadzīgajā apjomā. Savvaļā zivis vērtīgās omega-3 taukskābes akumulē, apēdot mazākas zivis, kas barojušās no eļļu sintezējošiem planktoniem. Projektā "Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem" RTU zinātnieki pēta vienšūņu eļļas iegūšanu no ražošanas blakusproduktiem un atkritumproduktiem.