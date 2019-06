Ziemeļkorejas karavīrs Kims Kangju skaidri apzinājās, ka viņam jāizturas normāli, jo ja viņš kaut kādā veidā izturētos dīvaini, tas viņa dienesta biedros uz Ziemeļkorejas robežas ar Dienvidkoreju radītu aizdomas, ka viņš nav pilnībā koncentrējies savu pienākumu pildīšanai. Tomēr Kimam prātā tobrīd bija tikai viena misija – bēgt no Ziemeļkorejas, šķērsojot demilitarizēto zonu, kas ir visnocietinātākā robeža pasaulē, vēsta ASV medijs “ABC News”.

Tas bija 2016.gada 27.septembris – diena, kad Kims Kangju aizbēga no valsts, šķērsojot demilitarizēto zonu.

“Lai paliktu nepamanīts Ziemeļkorejas puses sargposteņiem, es skrēju tālu ielejā [demilitarizētajā zonā]. Stundām ilgi es maldījos mēžos, savainojos un gandrīz nokritu no klints. Pirmo reizi mūžā es lūdzu dieva žēlastību, lai gan nekad neesmu bijis baznīcā,” stāsta Kims.

Kims Kangju ir viens no šiem jaunajiem vīriešiem, kas izvēlējušies riskēt ar savu dzīvību, lai šķērsotu aptuveni četrus kilometrus plato zonu starp abām valstīm.

Demilitarizētā zona tika veidota ar mērķi, ka tā kalpos par buferzonu starp abām valstīm pēc Korejas kara, kas ilga no 1950.gada līdz 1953.gadam. Taču pretēji nosaukumam demilitarizētā zona kļuvusi par visvairāk nocietināto robežu pasaulē. Zonā atrodas aptuveni divi miljoni mīnu, izvietoti smagie ieroči un sacelti dzeloņdrāšu žogi.

Tikai seši cilvēki jeb 0,002% no visiem pārbēdzējiem bēgšanu īstenoja, šķērsojot demilitarizēto zonu.

Lielākā daļa pārbēdzēju izvēlas mazāk riskantākus veidus caur Ķīnu un Taizemi. Arī šie maršruti, protams, ir bīstami, tomēr šajā gadījumā bēdzējam vismaz nav jābaidās no tā, ka uguni uz viņu atklās viņa paša kolēģi.

“Es pieredzēju, kā nošauj kareivi, kurš tika pieķerts bēgšanas mēģinājumā,” atceras bijušais kareivis – šobrīd 66 gadus vecais Ans Čanils, kurš no totalitārās valsts aizbēga 1979.gada 27.jūlijā.

“Kad komandieris man deva rīkojumu atslēgt elektrību, jo tika gatavota kareivju patruļa gar žogu, es izmantoju savu iespēju. Pateicu savam kolēģim neatjaunot strāvas padevi līdz brīdim, kad būšu atgriezies. Izgāju no kontrolposteņa un bēgu uz dienvidiem,” atceras Ans.

Atšķirībā no Ana, kurš zināja, kā izvairīties no strāvas trieciena saņemšanas pie žoga, Kims meklēja meklēja spraugas zem žoga, lai caur to nokļūtu otrā pusē.