"Mercedes-Benz" laiž klajā jauno CLA kupeju

Jaunā CLA kupeja aprīkota ar jaunāko braukšanas palīgsistēmu jeb vadītāja atbalstu, tādējādi nodrošinot augstāko aktīvās drošības līmeni šajā segmentā un izmantojot no S klases pārņemtas funkcijas. Pirmo reizi CLA dažās situācijās spēj braukt daļēji autonomi, tāpēc rūpīgi seko satiksmes situācijai. Uzlabotas kameras un radaru sistēmas ļauj redzēt līdz pat 500 metriem uz priekšu. CLA palīgfunkcijām izmanto arī karšu un navigācijas datus. Piemēram, DISTRONIC aktīvā distances ievērošanas palīgsistēma var nodrošināt atbalstu vadītājam saskaņā ar maršrutu un ērti pielāgot ātrumu, tuvojoties pagriezieniem, krustojumiem vai apļveida krustojumiem. Pieejama arī aktīvā ārkārtas apstāšanās palīgsistēma un aktīvā joslas maiņas palīgsistēma, kas spēj brīdināt vadītāju, izmantojot vibrācijas stūres ratā, ja auto nejauši izbrauc no savas joslas, kad ātrums ir robežās no 60 līdz 200 km/h. Ja automobilis šķērso nepārtraukto līniju, palīgsistēma spēj nogādāt to atpakaļ joslā, izmantojot vienpusēju bremzēšanu. Pārtrauktas līnijas gadījumā šāda iejaukšanās notiek tikai tad, ja pastāv draudi sadursmei ar transportlīdzekli, kas atrodas blakus joslā vai brauc pretī.