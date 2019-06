Ja arī apstiprināsies pretējais scenārijs un šis apgalvojums izrādīsies kļūdains, tad jebkurā gadījumā ir domājams, ka tā ir lielākā publiskā iedzīvotāju neapmierinātības izrādīšana kopš 2014. gada lietussargu protestiem. To ietvaros simtiem tūkstošiem iedzīvotāju izgāja ielās, lai protestētu pret Ķīnas vēlēšanos liegt pilnvērtīgas demokrātiskas vēlēšanas.

Tiesa gan, Pekina ir saglabājusi lielas iespējas ietekmēt Honkongas pārvaldību saistībā ar tajā valdošo netiešo vēlēšanu sistēmu (cilvēki ievēl elektorālo kolēģiju, kurā nospiedoši vairāk tiek pārstāvēta Ķīnai draudzīgāka politika un tā tad izvēlas valsts vadītāju, kuru apstiprina Ķīna). Tāpat Honkongai īsti vairs nav varas pār savām ārlietām un arī bruņotajiem spēkiem. Tomēr, tai ir iespējas uzturēt atsevišķas ekonomiskas un kulturālas attiecības ar vairākām pasaules valstīm un tā aktīvi darbojas vairākās starptautiskās organizācijās. Tāpat reģionālā valdība nepieciešamības gadījumā var pieprasīt palīdzību no Honkongā bāzētā Ķīnas armijas garnizona.

Jāatgādina, ka par spīti piešķirtajām tiesībām, Honkongas tiesu vara tomēr ir pakļauta Ķīnas centrālajai tiesu varai un ir maz ticams, ka tā varētu pretoties prasībai kādu personu izdot, norāda The New York Times.

Šajā kontekstā bieži tiek piesaukta lieta, kuras ietvaros 19 gadīgs jaunietis no Honkongas nogalināja savu draudzeni Taivānā, taču pēc tam atgriezās Honkongā. Taivānas policija pieprasīja slepkavu izdot, taču saskārās ar problēmu, ka tai nebija ar Honkongu noslēgta vienošanās par izdošanu. Tāpat arī apsūdzības par slepkavību nevarēja izvirzīt Honkongas tiesu vara, norāda The New York Times.