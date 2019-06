Valsts budžets nodokļu “atlaižu” dēļ 2017. gadā neieguva 2,5 miljardus eiro

2017. gadā dažādām iedzīvotāju un uzņēmumu grupām valsts piemērojusi nodokļu atvieglojumus 2,5 miljardu eiro apmērā. Līdz ar to šādu summu nav ieguvis valsts budžets, izriet no Valsts Kontroles (VK) veiktās revīzijas par nodokļu atlaidēm Latvijā. Par būtiskāko nodokļu atvieglojumu sistēmas problēmu VK uzskata to, ka nav nodefinēti konkrēti nodokļu atvieglojumuu mērķi. Līdz ar to nav iespējams vērtēt šo atvieglojumu lietderību, secina iestāde.