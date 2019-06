Botulīna injekcijas – ne tikai skaistumam, bet arī veselībai

Plašākai sabiedrībai, izdzirdot vārdu “botulīns”, prātā nāk skaistumkopšanas speciālista krēsls, injekcijas un cilvēku vēlmes atbrīvoties no grumbām. Tomēr daudzi nezina, ka botulīns palīdz atbrīvoties arī no pastiprinātas svīšanas un muskuļu spasticitātes, kas rodas, piemēram, pēc insulta vai dažādām traumām. Tāpat botulīnu visā pasaulē izmanto bērnu cerebrālās triekas ārstēšanā, palīdzot mazajiem pacientiem atbrīvoties no pārmērīga muskuļu sasprindzinājuma.