6 ieteikumi, lai Līgo svētki būtu neaizmirstami!

Līgo svētki nav iedomājami bez liela, skaista ugunskura, kas ir viens no galvenajiem svētku simboliem. Ugunskura iedegšanas brīdis, cilvēku kopības sajūta pie tā, labās domas un emocijas rada neaizmirstamus mirkļus. Nedrīkst aizmirst arī par jāņuzālēm un vainagu pīšanu – meitas iet pļavā saplūkt margrietiņas, rudzupuķes, ugunspuķes un citus Līgo svētkiem raksturīgus ziedus, savukārt vīri dodas pēc pašiem skaistākajiem ozola zariem, lai veidotu kuplus Jāņu vainagus. Aicinu šos tradicionālos svētkus svinēt ģimenes, tuvāko radu un draugu lokā. Radītā atmosfēra un tas, cik izdevies būs notikums, ir atkarīgs no mums pašiem.

Vietas Līgo svētku svinībām var būt dažādas un atbilstošas katra vēlmēm un sajūtām. Galvaspilsētā nenoliedzami tiek rīkoti krāšņi un tematiski svētku koncerti, kur uzstājas Latvijā pazīstami mākslinieki, tāpat tiek iedegti ugunskuri un ir pieejami arī tradicionālie ēdieni, bet es aicinātu doties svinēt ārpus pilsētas, kur rodama patiesā noskaņa. Viens no variantiem varētu būt noīrēts viesu nams kādā klusā vietā, meža vai ezera ielokā. Atmosfēras radīšanai pasākuma norises vietu iespējams skaisti izrotāt, veidojot jāņuzāļu un ozollapu virtenes. Svinēt iespējams arī upes vai ezera krastā, uzaicinot plašāku draugu kompāniju un ņemot līdzi arī ģimeni. Ugunskura vieta, pašdarināts svētku galds, uzslietas teltis, dziesmas un dejas, un, ja vēl piedomāts pie atbilstošas tērpu izvēles, tad arī upes vai ezera krastā sarīkojamas lieliskas svinības. Fantastiska vieta svinībām ir lauku mājas ar plašu pagalmu tālu no pilsētas. Tā ir lieliska iespēja izbēgt no ikdienas rutīnas, nonākot pavisam citā pasaulē un aizvadot Līgo svētkus saskaņā ar mūsu senču tradīcijām.