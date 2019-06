Laika posmā no 1962. līdz 1964.gadam Seile strādājusi par skolotāju Valkas rajonā, no 1964. līdz 1975.gadam viņa piedalījās Ģeoloģiskās izpētes ekspedīcijā, vēlāk bijusi par vecāko zinātnisko līdzstrādnieci zinātnes ražošanas apvienībā "Silava", bet laika posmā no 1979. līdz 1990.gadam strādājusi Slīteres rezervātā par direktora vietnieci zinātniskajā darbā.