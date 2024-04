Eksperte: Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā Latvijā vairākkārt atpaliek no ES valstu vidējā līmeņa

Latvija izvirzījusi mērķi ieguldījumus pētniecībā un attīstībā palielināt līdz 1,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) 2027.gadā. Ekonomiste norāda, ka no vienas puses ieguldījumus plānots dubultot, tomēr Latvijas mērķis neliecina par ambīcijām uz ES valstu fona. Eiropas Komisija (EK) rekomendē ES valstīm ieguldīt pētniecībā un attīstībā vismaz 3% no IKP.