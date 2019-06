ANO pārtikas programma daļēji pārtrauc palīdzības sniegšanu Jemenā

Par to ceturtdien paziņoja ANO Pasaules pārtikas programma, norādot, ka operācija apturēta Jemenas galvaspilsētā Sanā, kas kopš 2014.gada atrodas hutiešu nemiernieku kontrolē. Programmas paziņojumā lēsts, ka tāds lēmums ietekmēs 850 000 cilvēku.

"Pieņemtais lēmums ir pēdējā iespēja pēc garām sarunām, kas nonākušas strupceļā, par vienošanos ieviest kontroles mehānismus, lai novērstu pārtikas novirzīšanu no daļas visneaizsargātāko cilvēku Jemenā," atzina ANO aģentūra.

Ziņu aģentūra AP 31.decembrī vēstīja, ka bruņoti grupējumi no abām Jemenas konfliktā iesaistītajām pusēm zog tik ļoti nepieciešamo pārtikas palīdzību, novirzot to saviem kaujiniekiem vai pārdodot. Dažas grupas bloķē piegādes kopienām, ko uzskata par savām ienaidniecēm, vēstīja AP un ANO Pasaules pārtikas programma to apstiprināja.