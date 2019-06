Latviešu mākslinieka darināts skapis, kuru kopē pat indonēzieši

FOTO: No Jāņa Straupes arhīva

Tomēr izstādei mākslinieks radīja pavisam citu mēbeli, bet par vaboles skapja skici un ideju gadījās aizmirst līdz kādai liktenīgai dienai - mākslinieks saticis paziņu, kas pamudināja atsākt darbu pie vaboles skapja un to realizēt. Skapis tapa 2006. gadā.

"Pirms radīju vaboles skapja skici, ļoti ilgi pētīju kukaini mikroskopā, lai varētu to maksimāli precīzi atainot mēbeles dizainā. Arī pirms vabole atdzima kokgrebumā, to veidoju no plastilīna un lēnām šo ideju īstenoju mēbelē.