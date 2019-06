Tiesa noraida "Jaunās Saskaņas" pārstāvja pieteikumu par EP vēlēšanu atcelšanu

Proti, apgabaltiesa atzina, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde kā atbildīgā iestāde par paziņojumu nosūtīšanu pa pastu nav pienācīgi izpildījusi likumā noteikto pienākumu nosūtīt vēlētājam pa pastu uz viņa dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš iekļauts. Līdz ar to EP vēlēšanu sagatavošanas stadijā ir konstatējams procesuāls pārkāpums, tomēr tiesa secināja, ka no iestāžu puses, konstatējot paziņojumu nepiegādāšanas faktu, ir sekojusi aktīva rīcība, lai ar visiem iespējamiem līdzekļiem novērstu noteiktā pienākuma neizpildes radītās sekas.