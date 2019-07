Rail Baltica – daudz vairāk nekā tikai sliedes

Rīgas dzelzceļa stacijas lielās uzgaidāmās zāles sienas rotā trīs iespaidīga izmēra reklāmas plakāti, uz kuriem lasāms aicinājums: «Vakariņojam Rīgā, brokastojam Minskā, Sanktpēterburgā un Maskavā». Protams, priecājamies par to, ka Latviju apmeklē tūristi no dažādām valstīm, arī no Krievijas un Baltkrievijas. Tomēr vilcienu satiksmi nokļūšanai Rīgā varētu izmantot arī tūristi no Berlīnes, Varšavas, Kauņas, Tallinas un Helsinkiem.