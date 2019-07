TVNET tests: Lexus UX 250h AWD

Angļu alfabēta burtu iespējamo kombināciju skaits atstāj Lexus pamatīgu rezervi nākotnes modeļu nosaukumiem, - it sevišķi, ja kārtējai divburtu kombinācijai nav uzdevuma atainot izstrādājuma rangu Lexus paletē. Tomēr gluži uz dullo indekss piemeklēts arī nav. Lexus sistēmā UX ir saīsinājums no Urban + X-over (crossover), tātad jaukta tipa automobilis pilsētai. Ja nosaukuma autoriem gadītos paviesoties Latvijā, viņi droši vien būtu vīlušies, ka numurzīme UX-1 tikusi nevis viņu lolojumam, bet gan BMW X7 .

UX ir līdz šim mazākais sport-utility tipa automobilis no Lexus, taču nebūt ne prastākais. Gluži otrādi, tas ir pirmais Toyota luksusdivīzijas spēkrats, kas ražots uz jaunās GA-C globālās platformas. Tā paredz plašu jaunāko tērauda šķirņu un vieglmetāla saukausējumu lietošanu, kā arī visjaunākās korpusa montāžas metodes, izmantojot līmes un lāzermetināšanu. Tā kā UX durvis, motorpārsegs un spārni izgatavoti no alumīnija, bet bagāžnieka vāks – no kompozītmateriāliem, krosovers iznācis tikai nedaudz smagāks par caurmēra kompaktklases automobili. Taisnību sakot, arī ne daudz lielāks, jo vietas aizmugurē nav daudz, bet bagāžnieka reabilitēšanai Lexus pat nācies izdalīt dīleriem speciālu somu komplektu, citādi izskatās, ka seklajā silītē vietas nav nekam, izņemot suņa kaklasiksnu. Uz dubulto grīdu arī nav ko cerēt, jo apakšējo sekciju pilnībā aizņem hibrīda gaitas akumulators un aizmugurējā balstiekārta.