Ādas kopšana menopauzes laikā: ABC

Farmaceite ierosina apvienot masāžu ar krēma uzklāšanu no rīta un vakarā: “Kakla ādas nostiprināšanai krēmu ar apļveida kustībām iemasējiet ādā virzienā no kakla vidusdaļas uz žokļa līniju; tonizēšanai ar abu roku pirkstiem viegli saspiediet ādu virzienā no zoda malām pa žokļa līniju uz vidu. Savukārt ovāla veidošanai ar abām rokām stingri un nogludinoši saspiediet ādu zem zoda un gar žokļa līniju no centra uz sāniem.”