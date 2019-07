"Rīgas satiksme" šogad varētu lūgt vēl 11 miljonus eiro

Ja ieviestās izmaiņas nebūs pietiekamas, uzņēmums varētu apsvērt ideju atteikties no "zilajiem maršrutiem" arī pilnībā. Zilās krāsas mikroautobusi ir tie, kuros pasažieri var izmantot tās pašas atlaides, kuras noteiktas "Rīgas satiksmes" maršrutos. Sākot no 1.maija, pakāpeniski šo zilo maršrutu skaits tiek samazināts, līdz beigās no 13 maršrutiem šādi būs tikai pieci.