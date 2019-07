Soļojot garām Rīgas bārberšopiem jeb vīriešu friziersaloniem, bieži vien nākas baltā skaudībā noelsties - vīriešus patiesi lutina ar izsmalcinātu interjeru, unikālu servisu un "čomisku" apkalpošanu. Viens no šādiem saloniem ir "Barbers HUB" Tērbatas ielā, kuru vada divi draugi - Valters Betkers un Edgars Vilks. Šī salona odziņa ir tā vīrišķīgais dizains, kas ļauj stiprā dzimuma pārstāvjiem justies gluži kā testosterona pildītā spa.

Edgars: Mēs gribējām kontrastu – esam noguruši no “copy – paste” varianta un ja runājam tieši par dizainu, tad gribējām mazliet to atsvaidzināt un modernizēt. Cik tad ilgi var spēlēt uz veciem lauriem? Pirmā ideja plānojot savu biznesu bija paskatīties, kā ir bijis pagātnē un to atkārtot, taču mēs ar Valteru jau pietekoši ilgi esam šajā nozarē un saprotam, ka ilgstoši bāzējoties uz vienveidīgu dizainu nav tā labākā taktika – ir vajadzīgas inovācijas un izaugsme. Vienveidīga un jau citur redzēta dizaina atdarināšana negarantēs izaugsmi. Mums vajadzēja izmēģināt jaunu pieeju. Šajā tirgū, ne tikai Latvijā, bet arī globāli, ļoti reti kad ir drosme radīt ko jaunu un neredzētu vai nebijušu.