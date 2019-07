"Rīgas satiksmes" jaunā padome vēlas uzņēmumu padarīt caurspīdīgāku un godīgāku

Autonomas kompānijas "ALD Automotive" valdes loceklis Andrejs Pančenko atklāja, ka jaunievēlētās padomes primārais uzdevums, protams, būs uzņēmuma pastāvīgās valdes izraudzīšana - konkursa process, prasību noteikšana kandidātiem un citi darbi. Par pārējām īstermiņa prioritātēm padomei būtu jāvienojas kopīgi, tomēr viena no tām noteikti būtu uzņēmuma reputācijas atjaunošana.

Viņš piebilda: lai uzlabotu "Rīgas satiksmes" reputāciju, būtiska nozīme būs caurspīdīgas un pārraugāmas pārvaldības nodrošināšanai, adekvātai un atklātai komunikācijai par aktuālo situāciju, tik tālu, cik to neierobežo normatīvie akti vai uzņēmējdarbības principi, pārskatāmai lēmumu pieņemšanai un, protams, profesionālai vadības komandai.

Runājot par izvēlētajiem kandidātiem "Rīgas satiksmes" padomei, Pančenko pauda, ka līdz šim savā profesionālajā darbībā nav nācies tieši sadarboties ne ar vienu no pārējiem padomes locekļiem, tomēr atzīmēja, ka viņu līdzšinējā pieredze un darbība pagaidām neliek apšaubīt viņu profesionalitāti vai atbilstību.

Savukārt "Rīgas satiksmes" padomes loceklis, bijušais "SEB bankas" valdes priekšsēdētājs Ainārs Ozols aģentūrai LETA sacīja, ka jaunās padomes pirmais un galvenais uzdevums būs izveidot uzņēmumā ilgtspējīgu pārvaldības modeli un vadības komandu no profesionāļiem. Jautāts, kā atrisināt korupcijas skandālu reputācijas problēmas "Rīgas satiksmē", Ozols atkārtoja, ka tas iespējams tieši ar profesionālas vadības komandas izveidi.

"Ja nākamā valde būs profesionāla un godīga, kā arī spēs kontrolēt procesus, tad arī būs iespējama krīzes pārvarēšana uzņēmumā. Savukārt reputāciju var uzlabot, darot labas lietas un komunicējot par to ar sabiedrību," sacīja Ozols.

AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes loceklis Normunds Narvaišs aģentūrai LETA teica, ka jaunajai padomei vispirms rūpīgi jāiepazīstas ar situāciju, jo neviens no jaunieceltās padomes locekļiem nav iepriekš darbojies "Rīgas satiksmē". Viņš uzsvēra, ka viņam ir zināma tikai publiski pieejamā informācija no uzņēmuma darbības pārskatiem un plašsaziņas līdzekļiem. "Domāju, ka tā nav pilnībā objektīva," piebilda Narvaišs.