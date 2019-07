“Igaunija ir unikāla vieta pati par sevi, te ir tīrs gaiss, avoti ar skaidru ūdeni. Meži ir noslēpumiem pilni, cilvēki ir saglabājuši iedzimto spēju sarunāties ar dabu. Esot harmonijā ar dabu, cilvēks spēj līdzsvarot sevi un apkārtni,” saka festivāla “High on Life” organizators Peep Õunapuu.

Arī tantras festivāls “High on Life”, kas Adilas kempingā notiks no 16. līdz 21. jūlijam, ir ieplānots kā vide, kur mīlestības pilnā atmosfērā var iepazīt sevi, atrast jaunus draugus, atbrīvoties no robežām un nospraust jaunas. Tas ir pasākums, kur smieties, dejot un atvērt sevi dievišķai mīlestībai.