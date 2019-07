Meja jūtas vainīga, ka pieļāva sabiedrības polarizēšanos "Brexit" jautājumā

"Es izdarīju visu ko spēju, lai panāktu rezultātu. Es biju gatava sēsties pie sarunu galda ar [opozīcijā esošo leiboristu līderi] Džeremiju Korbinu, biju gatava ziedot premjera krēslu, atteikties no sava darba," Meja sacīja laikrakstam "The Daily Mail", sniedzot vienu no pēdējām intervijām premjera amatā.

"Es kļūdaini pieņēmu, ka grūtākais darbs būs sarunas ar ES, ka parlaments pieņems Lielbritānijas iedzīvotāju balsojumu [2016.gada referendumā par izstāšanos no Eiropas Savienības] un vienkārši vēlēsies to izdarīt, ka cilvēki, kas pavadījuši savu dzīvi aģitējot par "Brexit", balsos, lai mēs izstātos," viņa sacīja, atzīstot, ka "tomēr viņi tā nerīkojās".

Meja jūnijā atkāpās no Lielbritānijas Konservatīvās partijas līdera amata un līdz ar to arī no premjera amata. Viņa turpina darbu līdz jaunā līdera ievēlēšanai. Meja atkāpās pēc ilgstošiem neveiksmīgiem mēģinājumiem pārliecināt parlamenta deputātus apstiprināt viņas panākto vienošanos ar ES par nosacījumiem Lielbritānijas aiziešanai no bloka.