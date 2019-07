Vidzemes šosejas Sēnītes posmā satiksmi sāk pārslēgt uz Siguldas virziena brauktuvi

No trešdienas sākts ieviest satiksmes organizācijas izmaiņas posmā no Vangažiem līdz Sēnītes mezglam. Nākamajā nedēļā 24. jūlijā paredzēts pārslēgt posmu no Garkalnes līdz Vangažiem un no Sēnītes mezgla līdz objekta beigām. Savukārt augusta sākumā tiks pārslēgts pēdējais posms – apvedceļš Straujupītes caurtekai Vangažos.