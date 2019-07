Izmeklēšanā noskaidrots, kā Kims Čenuns tika pie saviem Mercedes-Maybach S600

Draudzīgu, izpalīdzīgu sabiedroto Ziemeļkorejas vadībai pasaulē netrūkst, un par to liecina Kima Čenuna autoparks, kurš nesen ticis atsvaidzināts, tajā iekļaujot diezgan jaunus Mercedes-Maybach S600. Tieši šo auto parādīšanās pamudinājusi Vašingtonā bāzēto bezpeļņas organizāciju C4ADS (Aizsardzības pētījumu centrs) sadarbībā ar The New York Times un Kalifornijā bāzēto lielo datu analīzes kompāniju Plantir noskaidrot, kā divi šādi auto nonākuši izolētajā valstī. Izrādās, to ceļš bijis visnotaļ sarežģīts un ilgs.

Mercedes-Maybach S600 FOTO: Daimler AG

No kurienes tieši nākuši šie auto, nav zināms, jo Daimler koncerns apgalvo, ka Mercedes-Maybach bruņotās versijas tiek pārdotas tikai īpaši svarīgām personām, tai skaitā valstu līderiem, iepriekš rūpīgi pārbaudot klientu vēsturi. Vācu koncerns norāda, ka nekādi darījumi ar Ziemeļkoreju nav veikti. Kā raksta The Drive, Ziemeļkorejā nonākušie auto pat varētu nebūt oriģinālas Mercedes-Maybach S600 Guard automašīnas, bet gan standarta S600, kas vēlāk tikuši pārbūvēti. Lietas būtību gan tas nemaina.



Nu lūk. C4ADS un The New York Times ziņojums vēsta, ka abas mašīnas divos atsevišķos konteineros pirmo reizi "uzpeldējušas" Roterdamas ostā, Nīderlandē, 2018.gada jūnijā. No turienes Nīderlandes kompānija Slavenburg & Huyser B.V. konteinerus nosūtījusi uz Dailanu Ķīnā. Tur tos savukārt pārņēmusi japāņu kompānija Zuisyo Company, lai nogādātu Osakā, Japānā. Uzlecošās saules zemē rūpes par konteineriem un to saturu uzņēmusies Mino Logistics Japan, kas vēlāk gādājusi, lai tie 2018.gada 30.septembrī nonāktu Busanā, Dienvidkorejā, kur tos savukārt pieņēmusi Mino Logistics Company.



No tā brīža neskaidrību par abu Mercedes-Maybach pārvietošanos ir daudz. Kā vēsta The Drive, saskaņā ar C4ADS ziņojumu konteineri nonākuši uz kuģa DN5505, kas iet ar Togo karogu un pieder Māršala salās reģistrētai kompānijai Do Young Shipping Company. Drīz pēc tam kuģis devās uz Nahodku Krievijā, kur tam bija paredzēts ierasties 5.oktobrī, taču 1.oktobrī tika izslēgts kuģa transponders un nedz tā atrašanās vieta konkrētā brīdī, nedz precīzs pārvietošanās maršruts nebija zināms.



Nākamais signāls no kuģa saņemts tikai pēc 18 dienām, kad tas jau bija atceļā uz Busanu. Nekādu dokumentu par to, ka kuģis būtu bijis Nahodkā vai kādā no citām piecām Krievijas Tālo Austrumu ostām ap 5.oktobri, C4ADS rīcībā nav, taču kuģa apkalpe Dienvidkorejas muitniekiem ziņojusi, ka tai ir ogļu krava no Nahodkas.



Tai pašā laikā C4ADS rīcībā ir informācija, ka 7.oktobrī no Ziemeļkorejas uz Vladivostoku, kas atrodas trīs stundu brauciena attālumā no Nahodkas, devušās trīs kravas lidmašīnas IL-76, kas pieder Ziemeļkorejas aviokompānijai Air Koryo. Šie laineri gan veicot lidojumus uz Vladivostoku, taču tas notiek neregulāri. Iepriekšējie lidojumi reģistrēti 2018.gada jūlijā. Tādējādi liela ir varbūtība, ka tieši ar šīm lidmašīnām Ziemeļkorejā nogādāti Kimam Čenunam un viņa pavadoņiem domātie S600, viens no kuriem bija redzams valsts Centrālajā televīzijā 2019.gada 1.februārī.