LU kritizē Izglītības ministriju par vilcināšanos publicēt IKVD pārbaudes ziņojumu

Vēstulē LU apstrīd ministrijas faktisko rīcību, kas izpaužas kā informācijas un starpatbildes nesniegšana uz augstskolas 16.jūlija informācijas pieprasījumu. Druviete skaidroja, ka no Augstskolu likuma izriet, ka rektora neapstiprināšanas Ministru Kabinetā gadījumā tiek izdots nelabvēlīgs administratīvais akts, kuru ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Līdz ar to rektora kandidāta virzīšanas process ir administratīvā procesa iestādē daļa.

Arī Muižnieks sacīja, ka viena no iespējamajām versijām ziņojuma nesūtīšanai augstskolai varētu būt vēlme to "piepušķot". "Kāpēc mums to nedod, ja tas ir saturiski izklāstīts? Kādi vēl varētu būt iemesli? Tas rod vietu bažām," teica Muižnieks.