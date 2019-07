Vēlēšanas Ukrainā: vai austrumu frontē būs pārmaiņas?

Ko gaidīt no Zelenska ārpolitikas jomā? Te jāuzmanās no melnbaltām prognozēm. Puslīdz droši var teikt, ka Zelenskis mēģinās veidot no Porošenko atšķirīgas attiecības ar oficiālo Krieviju, tomēr tās nebūs arī tik siltas kā Viktoram Janukovičam. Viņš noteikti mēģinās apiet Putinu un uzrunāt Krievijas iedzīvotājus pa taisno – kā aktieris, kuru Krievijā nezina retais. Zelenskis ir teicis, ka sākumā panāks, ka Donbasā nešauj; reālie risinājumi drīzāk ir Krievijas rokās. Ja Kremlī vēlēsies uzlabot attiecības ar Rietumiem, tad kādi taktiska līmeņa soļi sarunās ar Zelenski no Putina puses ir iespējami, tikai ne jau rūpējoties par Ukrainu. Oficiālās Krievijas stratēģiskais mērķis nemainās – nepieļaut Ukrainas politisko un ekonomisko virzību uz Rietumiem. Kremļa ciniķiem karš vai miers Donbasā ir tikai līdzekļi. Tāpēc nav daudz, ko Zelenskis reāli varētu izmainīt Donbasa situācijā, un vēl mazāk attiecībā uz Krimu. V. Portņikovs 1. jūnijā “Radio Brīvība” pauda viedokli: “Ticēt tam, ka vari viegli vienoties ar Putinu, ir daudz vieglāk, ja esi tērauda lējējs Mariupolē, restorāna īpašnieks Odesā vai šovmenis no Kijevas. Kad esi Ukrainas prezidents, tad saskaries nevis ar savām ilūzijām, bet ar īstu pretinieku – pieredzējušu un stingru, izveicīgu karā un pārrunās, pacietīgu un pārliecinātu, ka pārdzīvos tevi, kā ir pārdzīvojis trīs tavus priekšgājējus.”[4] Paliek tikai taktiskais līmenis, kur var vienoties par reālu pamieru un pārtraukt šaut. Ieslodzīto apmaiņa starp abām pusēm arī visdrīzāk notiks. Putinam patīk darījumi; ko Zelenskis var reāli piedāvāt? To drīzumā redzēsim. Cerams, ka neko stratēģisku. To arī nepieļaus tie, kuri gatavi jau parīt sarīkot kārtējo Maidana protestu.