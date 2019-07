Cits saldējums. Kā pagatavot vasarīgo sorbetu?

Tradicionāli saldējumu gatavo no piena vai saldā krējuma, un no tā arī atkarīgs produkta tauku saturs un uzturvērtība. No saldā krējuma gatavota saldējuma enerģētiskā uzturvērtība būs krietni augstāka. Tas noteikti jāņem vērā cilvēkiem ar lieko svaru un paaugstinātu holesterīna līmeni asinīs. Taču olbaltumvielu vai ogļhidrātu daudzums no piena vai saldā krējuma gatavotā saldējumā būtiski neatšķiras. Piemēram, 100 grami saldējuma vidēji satur trīs gramus olbaltumvielu, 20-30 gramus ogļhidrātu un 10-25 gramus tauku.