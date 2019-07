Neskatoties uz valstī valdošo haosu, vardarbības un kriminālo noziegumu augsto līmeni, sievietes neatsakās no iespējas iegūt skaistumkaralienes titulu un kroni. Pat ja meikaps ir jāliek uz ielas un kleita jādarina no papīra - to visu var pavērst radoši un izvēlēties šā gada skaistuma karalieni!