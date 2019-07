Stilīgā klasika: Brīvdabas muzejs ielūdz uz mūsdienu amatniecības festivālu

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina uz Mūsdienu amatniecības festivālu, kas šogad norisināsies 3. un 4. augustā no plkst. 10.00 līdz 17.00. Arī šogad festivāls piedāvās apmeklētājiem iepazīt jaunākās tendences Latvijas amatniecībā un iegādāties dažādus no dabīgiem materiāliem veidotus skaistus un noderīgus darinājumus. Gardēži festivāla laikā varēs nogaršot mūsdienīgus un radošus gardumus no latviešu un citu Latvijā dzīvojošo tautu tradicionālās virtuves. Festivāls pulcēs amatniekus no visas Latvijas jau 9. reizi, un šogad tajā viesosies arī meistari no ārvalstīm – Azerbaidžānas, Gruzijas, Ķīnas un Lietuvas.